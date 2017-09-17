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Новости Нижнего Тагила

Хулиганы разбили лицо депутату гордумы Красноуральска

17 сентября 2017, 14:20Добавить новость
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Группа хулиганов в Красноуральске напала на мужа депутата городской думы и его друга. Позже удар в лицо получила и сама депутат.

Вечером 15 сентября пятеро хулиганов избили мужа депутата городской думы Красноуральска Натальи Морозовой и его знакомого. Позже лицо разбили и самому депутату.

Очевидцы происшествия рассказали, что мужчин остановила компания молодых людей от 15 до 25 лет. Они попросили закурить. После отказа хулиганы ударили одного из мужчин палкой по голове, мужу депутата разбили лицо. Сама Наталья Морозова выбежала из дома, чтобы остановить драку, и тоже получила удар в лицо.


Полицейские смогли задержать одного из нападавших. Как сообщил очевидец события, с остальными злоумышленниками разобралась «местная мафия». Сейчас выясняются подробности случившегося, после чего правоохранительные органы вынесут решение, пишет URA.RU.

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