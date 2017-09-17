Пенсионер погиб под поезд на станции под Екатеринбургом (ФОТО)

17 сентября на железнодорожном переезде неподалёку от станции Мурзинка пожилой мужчина погиб под колёсами поезда. По словам очевидцев, пенсионер вышел на железнодорожные рельсы в нетрезвом виде.



Прибывшие на место следователи сообщили, что личность погибшего установить не удалось. Известно лишь то, что смерть наступила мгновенно в результате множественных травм.



Сотрудники правоохранительных органов установили все поезда, следовавшие по этому участку железной дороги, но определить под колёсами какого именно состава погиб пенсионер, пока что, не удалось, передаёт E1.ru.



В районе, где произошло происшествие много садов, потому вполне возможно, что под колёсами погиб один из садоводов.

Фото: E1.ru