Пешеход погиб после столкновения с иномаркой в Екатеринбурге (ФОТО)

Ночью с 16 на 17 сентября в Екатеринбурге мужчина был насмерть сбит иномаркой на мосту через реку Исеть. Как рассказали свидетели ДТП, водитель за рулем Subaru направлялся в сторону улицы 8 марта. Проезжая по Малышева, он сбил пешехода, который в тот момент перебегал дорогу.





Водитель не увидел мужчину на дороге и не успел притормозить. Из-за сильного удара пострадавший отлетел на несколько метров, позже его перенесли на тротуар. От несовместимых с жизнью травм мужчина скончался.





ГИБДД Екатеринбурга уточняет, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина за рулем иномарки не смог затормозить и попытался избежать столкновения, выехав на встречную. Однако нарушитель, увидев автомобиль, направился назад, из-за чего и был сбит.



У автомобиля повреждено лобовое стекло. Личность погибшего сейчас устанавливается, пишет Е1.





Фото: Е1