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Новости Нижнего Тагила

Пешеход погиб после столкновения с иномаркой в Екатеринбурге (ФОТО)

17 сентября 2017, 13:00Добавить новость
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В Екатеринбурге иномарка сбила мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте.

Ночью с 16 на 17 сентября в Екатеринбурге мужчина был насмерть сбит иномаркой на мосту через реку Исеть. Как рассказали свидетели ДТП, водитель за рулем Subaru направлялся в сторону улицы 8 марта. Проезжая по Малышева, он сбил пешехода, который в тот момент перебегал дорогу.

Водитель не увидел мужчину на дороге и не успел притормозить. Из-за сильного удара пострадавший отлетел на несколько метров, позже его перенесли на тротуар. От несовместимых с жизнью травм мужчина скончался.

ГИБДД Екатеринбурга уточняет, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина за рулем иномарки не смог затормозить и попытался избежать столкновения, выехав на встречную. Однако нарушитель, увидев автомобиль, направился назад, из-за чего и был сбит.

У автомобиля повреждено лобовое стекло. Личность погибшего сейчас устанавливается, пишет Е1.

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Фото: Е1

 
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