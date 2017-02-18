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Новости Нижнего Тагила

19-летний студент из Тавды изнасиловал 53-летнюю женщину

18 февраля 2017, 09:00Добавить новость
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В Тавде перед судом предстанет 19-летний студент колледжа, который совершил действия сексуального характера над местной жительницей.

Впервые жертва и насильник встретились за несколько часов до происшествия: в квартире у 53-летней женщины отключилось электричество, и она обратилась за помощью к соседям, в гостях у которых был подозреваемый и его приятель. Следствие установило, что затем подвыпивший молодой человек пришел в квартиру своей знакомой, избил ее и изнасиловал.

Пострадавшая немедленно обратилась в правоохранительные органы. Она знала своего обидчика по имени, и вскоре правоохранители его нашли и задержали. Сейчас уголовное дело по данному факту направлено в суд.

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