19-летний студент из Тавды изнасиловал 53-летнюю женщину

Впервые жертва и насильник встретились за несколько часов до происшествия: в квартире у 53-летней женщины отключилось электричество, и она обратилась за помощью к соседям, в гостях у которых был подозреваемый и его приятель. Следствие установило, что затем подвыпивший молодой человек пришел в квартиру своей знакомой, избил ее и изнасиловал.



Пострадавшая немедленно обратилась в правоохранительные органы. Она знала своего обидчика по имени, и вскоре правоохранители его нашли и задержали. Сейчас уголовное дело по данному факту направлено в суд.