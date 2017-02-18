Более 1 миллиона рублей похищено при нападении на инкассатора в Нижнем Тагиле

26-летний инкассатор в Нижнем Тагиле подвергся нападению. В результате была похищена сумка, в которой было более 1 млн рублей, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».

17 февраля, в 20:20, в Дзержинском районе г. Нижнего Тагила произошло ограбление инкассатора с применением насилия. Мужчина приехал на одно из предприятий города для осуществления выемки денег.



Когда он направился к выходу, на него напали. Пока инкассатор находился без сознания, у него украли деньги, которые находились в сумке. Сумка преступления с места преступления исчезла.





Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП обнаружены вещдоки. В отношении них будут проведены экспертизы. В распоряжении сотрудников МВД также имеются записи видеокамер наблюдения, свидетельские показания. Полицейские уверены, что дело будет раскрыто «по горячим следам».