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Новости Нижнего Тагила

Более 1 миллиона рублей похищено при нападении на инкассатора в Нижнем Тагиле

18 февраля 2017, 17:55Добавить новость
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26-летний инкассатор в Нижнем Тагиле подвергся нападению. В результате была похищена сумка, в которой было более 1 млн рублей, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости»

17 февраля, в 20:20, в Дзержинском районе г. Нижнего Тагила произошло ограбление инкассатора с применением насилия. Мужчина приехал на одно из предприятий города для осуществления выемки денег.

Когда он направился к выходу, на него напали. Пока инкассатор находился без сознания, у него украли деньги, которые находились в сумке. Сумка преступления с места преступления исчезла.

Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП обнаружены вещдоки. В отношении них будут проведены экспертизы. В распоряжении сотрудников МВД также имеются записи видеокамер наблюдения, свидетельские показания. Полицейские уверены, что дело будет раскрыто «по горячим следам». 

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