Доставщик пенсии в Екатеринбурге убита и ограблена на 240 000 рублей

Разносившая пенсию женщина убита в подъезде жилого дома, сообщает пресс-служба «Почты России» г. Екатеринбурга.

Вчера днем на лестничной клетке многоквартирного дома на Самоцветном бульваре в уральской столице был найден труп женщины, завернутый в полиэтиленовую пленку.





При дальнейшем выяснении личности погибшей было установлено, что убитой оказалась женщина, доставляющая в этот дом деньги. В доме проживают только 3 получателя пенсии.





При женщине находились деньги в сумме 240 000 рублей, которых не оказалось после убийства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Опрашиваются жильцы дома, проверяются записи камер видеонаблюдения. Как сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости», доставка украденной пенсии будет произведена в установленные сроки.