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Новости Нижнего Тагила

Доставщик пенсии в Екатеринбурге убита и ограблена на 240 000 рублей

18 февраля 2017, 13:00Добавить новость
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Разносившая пенсию женщина убита в подъезде жилого дома, сообщает пресс-служба «Почты России» г. Екатеринбурга. 

Вчера днем на лестничной клетке многоквартирного дома на Самоцветном бульваре в уральской столице был найден труп женщины, завернутый в полиэтиленовую пленку.

При дальнейшем выяснении личности погибшей было установлено, что убитой оказалась женщина, доставляющая в этот дом деньги. В доме проживают только 3 получателя пенсии.

При женщине находились деньги в сумме 240 000 рублей, которых не оказалось после убийства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Опрашиваются жильцы дома, проверяются записи камер видеонаблюдения.  Как сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости», доставка украденной пенсии будет произведена в установленные сроки. 

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