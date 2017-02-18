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Новости Нижнего Тагила

Жительница Волчанска зарубила свою знакомую топором из-за денег (ФОТО)

18 февраля 2017, 09:30Добавить новость
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В Волчанске 29-летняя девушка жестоко убила пенсионерку. Придя в дом к пожилой женщине, чтобы попросить денег в долг, по всей видимости, дама получила отказ. После этого в ход пошел топор.

Как выяснилось, молодая женщина по имени Екатерина уже имела проблемы с законом. Двое ее детей, которых у нее забрали органы опеки, воспитываются в другой семье. Год тюрьмы ей был назначен за неуплату алиментов. Кроме того, она получала наказания в виде обязательных работ за мошенничества с материнским капиталом.

После совершения разбоя сопряжённым с убийством ее задержали «по горячим следам», сообщил начальник пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых. «Раскольников в юбке», как называют ее в пресс-службе полиции, дала признательные показания и оформила явку с повинной. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

 

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