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8-месячный ребенок погиб при пожаре в коллективном саду под Екатеринбургом (ФОТО)

18 марта 2017, 18:35Добавить новость
дети,Екатеринбург,МЧС,пожар,происшествие,Свердловская область,смерть,ребенок

18 марта в 11 часов на пульт диспетчерской МЧС поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Луч» под Екатеринбургом. Как сообщает СК по Свердловской области, при пожаре погиб 8-месячный ребенок.

Установлено: в садовом доме находилась женщина с двумя детьми. При возгорании она успела выбежать на улицу, взяв с собой одного ребенка, второго ребенка эвакуировать из горящего дома женщина не успела.

По факту инцидента начато следствие, пока причины возгорания не установлены. Тело погибшего 8-месячного ребенка направлено на медэкспертизу. 


дети,Екатеринбург,МЧС,пожар,происшествие,Свердловская область,смерть,ребенок
Фото: E1.ru
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