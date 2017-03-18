Двое мужчин в Краснотурьинске попали в больницу с тяжелыми травмами из-за падения на них снежной глыбы

Прокуратура Краснотурьинска проводит проверку по факту падения глыбы снега на двух мужчин.

Днем 16 марта двое мужчин проходили мимо здания жилого дома, как вдруг на них свалилась большая снежная глыба. В результате ЧП оба пострадали и получили тяжелые травмы. После этого мужчины были госпитализированы для оказания медицинской помощи.





Прокуратура уже выяснила, кто является ответственным за уборку снега с кровли данного здания. В дальнейшем будет испрошена документация, подтверждающая степень тяжести причинения вреда здоровью пострадавшим.



Надзорное ведомство также начало проверку коммунальных предприятий города на предмет проведения сезонных работ по уборке снега и обработке дорог противоледными средствами.