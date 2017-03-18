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Новости Нижнего Тагила

Инкассатор из Первоуральска подозревается в краже четырех миллионов рублей

18 марта 2017, 09:05Добавить новость
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В Первоуральске сотрудник инкассаторской службы «Росинкас» подозревается в краже четырех млн рублей, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости»

Руководитель финансовой организации в Первоуральске обвиняет одного из сотрудников в хищении крупной суммы. Деньги в размере четырех миллионов рублей должны были быть переданы в филиал одного из отделений банка, но до места не были доставлены.

Факт кражи уже зафиксирован в отделении полиции. Подозреваемый в преступлении скрылся. Возбуждено уголовное дело. Ведется разбирательство.

Напомним, в Нижнем Тагиле месяц назад тоже произошла кража денег: инкассатор украл один миллион рублей, инсценировав нападение на себя

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