Инкассатор из Первоуральска подозревается в краже четырех миллионов рублей

В Первоуральске сотрудник инкассаторской службы «Росинкас» подозревается в краже четырех млн рублей, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости».

Руководитель финансовой организации в Первоуральске обвиняет одного из сотрудников в хищении крупной суммы. Деньги в размере четырех миллионов рублей должны были быть переданы в филиал одного из отделений банка, но до места не были доставлены.





Факт кражи уже зафиксирован в отделении полиции. Подозреваемый в преступлении скрылся. Возбуждено уголовное дело. Ведется разбирательство.





Напомним, в Нижнем Тагиле месяц назад тоже произошла кража денег: инкассатор украл один миллион рублей, инсценировав нападение на себя.