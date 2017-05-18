| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Буйный мужчина выкинул из окна кота и хотел выброситься сам: пожар в многоэтажке произошел в Екатеринбурге (ФОТО)

18 мая 2017, 10:20Добавить новость
город,Екатеринбург,животные,пожар,пожарные,происшествие,Свердловская область

В Екатеринбурге 17 мая вечером произошел пожар в квартире в многоэтажке. Спасатели пытались эвакуировать жильца, но он оказывал яростное сопротивление.

Как пишет Е1, погорелец был в неадекватном состоянии. Он сопротивлялся, грозился выпрыгнуть из окна или вскрыть себе вены. Вскоре из окна горящей квартиры был выкинут кот. Животное не пострадало.

После спасения буйного мужчину пристегнули наручниками к забору и удерживали до прибытия спецбригады медиков.

Во время тушения огня из подъезда эвакуировали 10 жильцов. Площадь возгорания составила 12 кв. м., в ликвидации принимали участие 3 единицы техники и 13 огнеборцев. 


город,Екатеринбург,животные,пожар,пожарные,происшествие,Свердловская областьгород,Екатеринбург,животные,пожар,пожарные,происшествие,Свердловская областьгород,Екатеринбург,животные,пожар,пожарные,происшествие,Свердловская область

Фото: Е1/СОВА

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Иномарка сгорела за одну минуту в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО) 20 ноября 2016, 09:30
Немецкая овчарка предотвратила пожар в одном из домов в Верхотурье (ФОТО) 10 ноября 2016, 18:45
В результате пожара в одной из квартир Екатеринбурга погиб пенсионер 16 мая, 10:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 128
Подписаться на новости