Буйный мужчина выкинул из окна кота и хотел выброситься сам: пожар в многоэтажке произошел в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге 17 мая вечером произошел пожар в квартире в многоэтажке. Спасатели пытались эвакуировать жильца, но он оказывал яростное сопротивление.

Как пишет Е1, погорелец был в неадекватном состоянии. Он сопротивлялся, грозился выпрыгнуть из окна или вскрыть себе вены. Вскоре из окна горящей квартиры был выкинут кот. Животное не пострадало.





После спасения буйного мужчину пристегнули наручниками к забору и удерживали до прибытия спецбригады медиков.





Во время тушения огня из подъезда эвакуировали 10 жильцов. Площадь возгорания составила 12 кв. м., в ликвидации принимали участие 3 единицы техники и 13 огнеборцев.







Фото: Е1/СОВА