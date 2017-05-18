Соседки по палате отравили девочку нафтизином в санатории в Свердловской области

В Свердловской области в санатории «Обуховский» школьницы заставили свою соседку по палате выпить нафтизин. Через некоторое время девочку госпитализировали с отравлением.

Сейчас девочка в порядке, но ее отец написал на малолетних хулиганок и администрацию санатория заявление в полицию. Выяснилось, что над ребенком систематически издевались соседки по палате. Администрация оздоровительного учреждения знала о происходящем, но мер не предприняла.





В день инцидента с отравлением девочку заставили выпить смесь из апельсинового сока, ваты, клея и нафтизина. Об инциденте ребенок рассказал медперсоналу. Они промыли ей желудок и не стали звонить в скорую помощь. Неотложку вызвали, когда девочка стала терять сознание.





Руководство санатория сообщает, что ситуация была не такая критическая, как описывает отец, и девочка находилась под постоянным медицинским наблюдением, вплоть до приезда скорой помощи, пишет Е1.