Сотрудники ЛИУ-23 ГУФСИН предотвратили крупный пожар в Сосьве

13 мая в пожарную часть ЛИУ-23 ГУФСИН России в поселке Сосьва позвонил местный житель, он сообщил о пожаре.

На место ЧП выдвинулась пожарная бригада в составе трех человек. Открытым огнем был охвачен дом с надворными постройками. Общая площадь пожара составила 96 кв. м.





Быстрому распространению пламени способствовал сильный ветер, и была вероятность возгорания соседних домов. Благодаря профессиональным действиям пожарного расчета, этого удалось избежать, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.