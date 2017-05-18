Терапевт нижнетагильской поликлиники на Вые напал на 67-летнюю пациентку из-за медкарты

Пенсионерка из Нижнего Тагила заявила, что ее избил участковый терапевт городской поликлиники.

Согласно информации, которую 67-летняя тагильчанка предоставила в заявлении в полицию, 16 мая она пришла в поликлинику. Женщина хотела выписать рецепт на получение бесплатного лекарства от бронхиальной астмы.





После окончания посещения доктора пенсионерка взяла свою медицинскую карту с тумбы и собиралась уходить и пошла к выходу. В этот момент фельдшер двумя руками схватил женщину за куртку и толкнул ее к двери, сообщает АН «Между строк». А позже вообще бросил свою пациентку в коридор на бетонный пол.





Как рассказывает женщина, она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. Очнувшись, увидела над собой обозленное лицо врача, который твердил: «она симулирует». Незнакомая ей женщина в белом халате оттолкнула мужчину и попыталась дать пенсионерке попить, но та отказалась: в стакане находилась жидкость, которая издавала резкий запах.





Когда сын потерпевшей, сотрудник ОМОН, узнал от матери о ЧП в поликлинике, он попытался побеседовать с участковым и заведующим поликлиники, но не нашел понимания у медиков: никто даже не извинился. Тогда мужчина нашел свидетелей произошедшего и написал в электронные приёмные федерального и областного министерства здравоохранения и в полицию.





Заместитель главврача поликлиники заявила, что они проводят собственную проверку. Об обвиняемом женщиной враче она сказала, что он недавно перенес инсульт и является инвалидом. Нареканий со стороны руководства за время работы он ранее не имел.





В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили:



