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Новости Нижнего Тагила

12 000 екатеринбуржцев остались без электричества из-за коммунальной аварии (ФОТО)

18 июня 2017, 15:20Добавить новость
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Авария на подстанции в Екатеринбурге оставила без электроснабжения 12 000 жителей в районе Вторчермета.

Из-за сбоя в работе к девяти часам 18 июня подстанция «Керамик» в Екатеринбурге оказалась в задымлении Причина возникшей ситуации пока неизвестна.

Для устранения последствий ЧП были вызваны восемь спасателей МЧС и две пожарные машины. Без света оставались 12 000 жителей в районе Вторчермета. К 12 часам дня 4 000 жителям вернули электричество.

Специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения. От дизель-генераторов будут запитаны жилые дома и ряд социальных объектов. Затем и образовательные учреждения в районе также будут обеспечены электричеством

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Фото: Е1.RU

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