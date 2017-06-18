13-летняя девочка из уральского поселка жестоко расправляется с собаками: полиция не может остановить происходящее (ВИДЕО)

Об издевательств над животными 13-летней Кати из поселка Рудный знают и многие местные жители, и участковый. Но остановить происходящее пока никто не в силах. Немногих животных зоозащитникам удалось спасти от смерти и выходить, но многие погибли от действий школьницы.





Предполагают, что у девочки имеются психические отклонения, а мать не занимается воспитанием дочери. Волонтеры делают все возможное, чтобы остановить жестокие расправы над животными: они по очереди дежурят у дома Кати, чтобы вовремя отобрать у нее новую жертву для издевательств. Участковый пообещал, что передаст информацию об этой семье в инспекцию ПДН.

Видео: «Главные новости Екатеринбурга»