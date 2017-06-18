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60 человек было спасено из пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге (ФОТО)

18 июня 2017, 09:15Добавить новость
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В центре Екатеринбурга вечером 17 июня произошел серьезный пожар. Загорелся многоквартирный дом по улице Ленина, в Городке чекистов.

Известно, что горел подвал по причине неосторожного обращения с огнём, передает Znak.com. На площади 10 кв.м. горел строительный мусор. Пожар тушили около 50 минут 40 спасателей на 16 единицах техники.

Задымление перешло на шестой этаж. Было спасено более 60 человек, одна женщина была доставлена в больницу с легким отравлением. Сообщается, что 72-летняя пострадавшая находилась в нетрезвом состоянии.
Всего в доме проживает 149 жильцов.

 

Пожар происходит в этом здании не в первый раз. Так, возгорание было зафиксировано около 10 лет назад.

 

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Фото: Znak.com
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