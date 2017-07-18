Дело оккультиста-убийцы Арсена Байрамбекова отправлено в суд первой инстанции Верхней Пышмы

Обвиняемый заявил, что не до конца ознакомился с вещественными доказательствами. Теперь дело Арсена Байрамбекова вернётся в суд первой инстанции, который ранее вынес обвинительный приговор. Апелляционная жалоба вновь поступит в Свердловский областной суд после того, как Байрамбеков ознакомится со всеми материалами дела подробнее, передаёт интернет-издание Правда жизни.



Напомним, что Арсена Байрамбекова признали виновным в убийстве 6 человек и приговорили к 13 годам тюремного заключения. Бывший полицейский, будучи психическим здоровым, убил 6 человек, а затем проводил с телами мёртвых оккультные обряды для создания армии зомби.