| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Девушка-подросток пропала в Екатеринбурге: поиск ведётся по всей России, в том числе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

18 июля 2017, 15:25Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,поиск,розыск,дети,подростки,девушка,волонтеры,школьница
16-летняя Анастасия Шалкина пропала в Екатеринбурге 4 июля. Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» разослали ориентировки с приметами девочки по всей России. Подросток может находиться в том числе и в Нижнем Тагиле.

Основные приметы девочки: рост до 160 см, нормальное телосложение, русые волосы (стрижка каре) и голубые глаза.

В последний раз девушку видели в белом платье и босоножках такого же цвета.

Работу по поиску подростка журналистам TagilCity.ru прокомментировал официальный представитель «Лиза Алерт» в Свердловской области.

 

Информацию об обстоятельствах пропажи мы раскрывать не имеем права. 12 июля от близких поступило заявление, уже 14 июля ориентировки были разосланы по всей России, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Станислав Ковалёв. 


Напомним, тем временем, поиски пропавшего в начале июля в Нижнем Тагиле хоккеиста Александра Чумарина зашли в тупик

 

Екатеринбург,Нижний Тагил,поиск,розыск,дети,подростки,девушка,волонтеры,школьница

Фото: Поисковый Отряд «Лиза Алерт» Екатеринбург.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Факт насилия над ребёнком в нижнетагильском санатории «Руш» пока не подтверждён
13 июля, 19:05
0 3
3
Поиск пропавшего в Нижнем Тагиле хоккеиста Александра Чумарина покажут на Федеральном телеканале (ФОТО, ВИДЕО)
13 июля, 16:10
12 2
Ищут с помощью экстрасенса, на пустырях и в подвалах: более 50 волонтёров заняты поисками пропавшего в Нижнем Тагиле Александра Чумарина (ФОТО, ВИДЕО)
7 июля, 12:00
15 4

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 513
Подписаться на новости