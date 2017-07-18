Девушка-подросток пропала в Екатеринбурге: поиск ведётся по всей России, в том числе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Основные приметы девочки: рост до 160 см, нормальное телосложение, русые волосы (стрижка каре) и голубые глаза.



В последний раз девушку видели в белом платье и босоножках такого же цвета.



Работу по поиску подростка журналистам TagilCity.ru прокомментировал официальный представитель «Лиза Алерт» в Свердловской области.

Информацию об обстоятельствах пропажи мы раскрывать не имеем права. 12 июля от близких поступило заявление, уже 14 июля ориентировки были разосланы по всей России, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Станислав Ковалёв.



Напомним, тем временем, поиски пропавшего в начале июля в Нижнем Тагиле хоккеиста Александра Чумарина зашли в тупик.

Фото: Поисковый Отряд «Лиза Алерт» Екатеринбург.