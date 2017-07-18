Девушка-подросток пропала в Екатеринбурге: поиск ведётся по всей России, в том числе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16-летняя Анастасия Шалкина пропала в Екатеринбурге 4 июля. Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» разослали ориентировки с приметами девочки по всей России. Подросток может находиться в том числе и в Нижнем Тагиле.
Основные приметы девочки: рост до 160 см, нормальное телосложение, русые волосы (стрижка каре) и голубые глаза.
В последний раз девушку видели в белом платье и босоножках такого же цвета.
Работу по поиску подростка журналистам TagilCity.ru прокомментировал официальный представитель «Лиза Алерт» в Свердловской области.
Информацию об обстоятельствах пропажи мы раскрывать не имеем права. 12 июля от близких поступило заявление, уже 14 июля ориентировки были разосланы по всей России, -- рассказал журналистам TagilCity.ru Станислав Ковалёв.
Напомним, тем временем, поиски пропавшего в начале июля в Нижнем Тагиле хоккеиста Александра Чумарина зашли в тупик.
Фото: Поисковый Отряд «Лиза Алерт» Екатеринбург.