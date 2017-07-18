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Новости Нижнего Тагила

Девушка скончалась на лавочке в Екатеринбурге от перелома позвоночника после ДТП

18 июля 2017, 10:00Добавить новость
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Минувшим вечером в Екатеринбурге на лавочке скончалась девушка. Очевидцы сообщают, что у нее был сломан позвоночник.

Как пишет Е1, девушку сбила машина. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая осталась лежать на асфальте. Вскоре ей помог прохожий. Он переместил ее на скамейку и вызвал медиков. На тот момент пострадавшая еще была жива. Однако к приезду врачей девушка скончалась.

На месте инцидента работали сотрудники ГИБДД, они подтвердили факт ДТП. Очевидцы рассказали, что труп долгое время пролежал на улице под целлофановым пакетом. Позже тело забрала ритуальная служба. 

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Комментарии (3)
DeathSaler 18.07.2017 12:13:43 #
помог. чо еще скажешь...
belk28 18.07.2017 12:38:58 #
Сколько уже говорили: не трогайте, что бы не навредить, но....
Logic 18.07.2017 16:24:46 #
Дураки и дороги главные беды раши... Плюс, вечное стремление русских оказать "помощь", которая в конечном итоге даёт губительные последствия)
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