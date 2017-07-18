Девушка скончалась на лавочке в Екатеринбурге от перелома позвоночника после ДТП

Минувшим вечером в Екатеринбурге на лавочке скончалась девушка. Очевидцы сообщают, что у нее был сломан позвоночник.

Как пишет Е1, девушку сбила машина. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая осталась лежать на асфальте. Вскоре ей помог прохожий. Он переместил ее на скамейку и вызвал медиков. На тот момент пострадавшая еще была жива. Однако к приезду врачей девушка скончалась.





На месте инцидента работали сотрудники ГИБДД, они подтвердили факт ДТП. Очевидцы рассказали, что труп долгое время пролежал на улице под целлофановым пакетом. Позже тело забрала ритуальная служба.