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Новости Нижнего Тагила

Дом бизнесмена из Арамиля обстрелян неизвестными

18 июля 2017, 19:30Добавить новость
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В ночь на 18 июля неизвестные обстреляли дом арамильского бизнесмена Захара Ивачева. Нападавшие стреляли по окнам комнаты, в которой находился шестилетний сын бизнесмена.

Выстрелы раздались после двух часов ночи. Нападавших было двое, стреляли они из травматического пистолета. Всего было сделано пять выстрелов по окнам комнаты, где в тот момент находился шестилетний сын Захара Ивачева. В ходе обстрела никто не пострадал.

Захар Исачев ранее работал диджеем ночного клуба, но вскоре стал застройщиком и совладельцем компании Logic Development. Как сообщает URA.ru, это не первое покушение на бизнесмена. После нападения в ноябре прошлого года Захар Ивачев долгое время находился в больнице с черепно-мозговой травмой. При этом, Ивачев знает мотивы и заказчиков покушения. По словам бизнесмена, у него хотят отнять бизнес. Заявление о нападении с указанием конкретных имён передано в полицию.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что данное заявление действительно поступило и по произошедшему случаю ведётся проверка. По её итогам будут вынесены соответствующие процессуальные действия.

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