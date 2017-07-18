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Новости Нижнего Тагила

Два свердловских депутата устроили драку с поножовщиной

18 июля 2017, 18:20Добавить новость
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Драка с использованием ножа произошла в городе Дегтярск Свердловской области. Участниками драки выступили два депутата городской думы.

Один из депутатов, Алексей Блинов, отдыхал в компании друзей на ферме. Туда приехал второй депутат городской думы Илья Хисамов вместе с братом. Братья начали бить Блинова и пытаться вытащить его за пределы фермы. При этом они стреляли в воздух из пистолета и угрожали присутствующим ножом. Один из друзей Алексея Блинова, который попытался заступиться за товарища, получил рассечение лба после того, как депутат Илья Хисамов ударил его рукояткой ножа.

Алексей Блинов и его пострадавший товарищ обратились в местный отдел полиции с заявлением. Также обращения были направлены в отдел по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области и ОБОП. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что по данному происшествию ведётся проверка.

 

Сыщики назначили проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления тяжести травм. От заключения по итогам исследования будет зависеть принятие решения о возбуждении уголовного дела. В данном случае, возможно, будет возбуждено дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», -- рассказал руководитель пресс-службы.


По сообщению URA.ru, Илья Хисамов не в первый раз попадает в подобные ситуации. Депутат всегда носит при себе нож и даже нападал с ним на директора АО «Дегтярский литейно-механический завод» Николая Пинаева.

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Комментарии (1)
DeathSaler 18.07.2017 18:45:12 #
снимать с должностей ОБОИХ. с проверкой доходов.
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