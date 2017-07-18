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Новости Нижнего Тагила

Двое зэков зарезали пенсионерку и ее внука-инвалида в частном доме в Кушве

18 июля 2017, 12:20Добавить новость
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В Кушве двое ранее судимых мужчин убили пенсионерку и инвалида.

Установлено, что в доме, где произошла трагедия, проживали пенсионерка и ее внук – инвалид детства. В помещение ворвались злоумышленники с целью наживы. Они начали избивать пожилую женщину и беспомощного инвалида, требуя отдать им деньги.

Денег у потерпевших не оказалось. Тогда мужчины зарезали обоих, и ушли, закрыв дом на ключ, который позже стал вещественным доказательством. Его в овраге нашли полицейские.

Через несколько дней личности подозреваемых установили. Их задержали, сейчас они находятся под стражей и ждут суда, пишет «Новый День».

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Комментарии (1)
DeathSaler 18.07.2017 12:28:13 #
таких на кол. прилюдно. их уже ничто не исправит...
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