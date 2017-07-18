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Новости Нижнего Тагила

Фура перевернулась на подъезде к Черноисточинску под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

18 июля 2017, 13:40Добавить новость
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13 июля на подъезде к Черноисточинску под Нижним Тагилом перевернулась фура.

Большегруз следовал по трассе «Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка». На подъезде к Черноисточинску грузовой автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

 

Падающая фура снесла дорожное ограждение и оказалась под насыпью вверх колёсами.

 

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет, -- сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД.

 

 

Напомним, 17 июля с трассы Екатеринбург-Серов госпитализирована женщина после столкновения КАМАЗа, Renault и автомобиля LADA Priora.

 
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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