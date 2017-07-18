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Новости Нижнего Тагила

КАМАЗ, Renault и Priora столкнулись на трассе под Нижним Тагилом: женщина госпитализирована (ФОТО)

18 июля 2017, 11:05Добавить новость
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17 июля в 17:10 на трассе «Екатеринбург-Серов» на подъезде к Нижнему Тагилу столкнулись три автомобиля: 2 легковых и КАМАЗ.

Водитель автомобиля Renault ехал по трассе со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. Немного не доезжая до посёлка Евстюниха он допустил столкновение с КАМАЗом, а после чего въехал ещё и в легковой автомобиль LADA Priora.

 

В аварии пострадала женщина 1950 года рождения. Она госпитализирована и сейчас находится на стационарном лечении. За рулём Renault находился мужчина 1941 года рождения, -- сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

 

На дороге образовался затор.

 

Вокруг этого места образовалась огромная пробка, -- сообщили очевидцы.

 

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Напомним, ранее на Серовской трассе столкнулись 3 большегруза.

 

 

 
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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