КАМАЗ, Renault и Priora столкнулись на трассе под Нижним Тагилом: женщина госпитализирована (ФОТО)

17 июля в 17:10 на трассе «Екатеринбург-Серов» на подъезде к Нижнему Тагилу столкнулись три автомобиля: 2 легковых и КАМАЗ.

Водитель автомобиля Renault ехал по трассе со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. Немного не доезжая до посёлка Евстюниха он допустил столкновение с КАМАЗом, а после чего въехал ещё и в легковой автомобиль LADA Priora.

В аварии пострадала женщина 1950 года рождения. Она госпитализирована и сейчас находится на стационарном лечении. За рулём Renault находился мужчина 1941 года рождения, -- сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

На дороге образовался затор.

Вокруг этого места образовалась огромная пробка, -- сообщили очевидцы.

Напомним, ранее на Серовской трассе столкнулись 3 большегруза.