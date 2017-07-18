| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Ноутбук с архивом семейных фотографий был похищен у жительницы Нижнего Тагила из разбитого автомобиля после смертельного ДТП (ФОТО)

18 июля 2017, 17:15Добавить новость
дорога,Нижний Тагил,полиция,следственный комитет,мародеры,кража,дтп,смерть,ноутбук,фотоальбом,архив,семья,вдова
Ноутбук с бесценными для памяти о близком человеке материалами пропал в результате чьей-то халатности, равнодушия, а возможно и злого умысла после смертельного ДТП на дороге между Нижним Тагилом и Екатеринбургом.

6 июля на Серовском тракте произошло жуткое ДТП с участием ВАЗ-2114 и автобуса ПАЗ. 30-летний водитель легкового автомобиля получил тяжёлые травмы головы, от которых позднее скончался в больнице.

Помимо утраты супруга, жена погибшего потеряла также фото и видеоматериалы с любимым человеком, хранившиеся на ноутбуке. Ноутбук в тот злополучный день супруг взял с собой в дорогу. 

 

При себе у зятя были ноутбук и смартфон. Смарфтон отдали в больнице спустя несколько дней, сказав, что нашли случайно в сейфе, а ноутбук не найден до сих пор. На нём были абсолютно все семейные фотографии, дома не осталось ничего, -- рассказала журналистам TagilCity.ru свояченица погибшего в аварии мужчины. 


По словам женщины, полиция расследует обстоятельства аварии, но о дальнейшей судьбе ноутбука с семейным фотоархивом пока ничего неизвестно. Потому женщина обращается ко всем, кто узнает компьютер, в надежде на то, что нашедший вернёт его вдове погибшего.

 

дорога,Нижний Тагил,полиция,следственный комитет,мародеры,кража,дтп,смерть,ноутбук,фотоальбом,архив,семья,вдовадорога,Нижний Тагил,полиция,следственный комитет,мародеры,кража,дтп,смерть,ноутбук,фотоальбом,архив,семья,вдова


В полиции Нижнего Тагила подтвердили, что обстоятельства аварии расследуются.

 

Следственное управление СК РФ проводит доследственную проверку по факту ДТП, повлекшего смерть человека. Информация о краже имущества погибшего пока не поступала. Если будет заявление от граждан, полиция отреагирует на него, -- отметили в разговоре с журналистами TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Виновнику аварии в Сухом Логе грозит до 9 лет тюрьмы: в аварии погибли три человека
12 июля, 16:40
0 0
Виновник ДТП с летальным исходом задержан полицией Нижнего Тагила: сначала он покинул место аварии (ФОТО)
3 июля, 12:15
1 0
ДТП с участием пассажирских автобусов произошло под Нижним Тагилом
26 июня, 07:50
0 5

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 235
Подписаться на новости