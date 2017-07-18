Ноутбук с архивом семейных фотографий был похищен у жительницы Нижнего Тагила из разбитого автомобиля после смертельного ДТП (ФОТО)

6 июля на Серовском тракте произошло жуткое ДТП с участием ВАЗ-2114 и автобуса ПАЗ. 30-летний водитель легкового автомобиля получил тяжёлые травмы головы, от которых позднее скончался в больнице.



Помимо утраты супруга, жена погибшего потеряла также фото и видеоматериалы с любимым человеком, хранившиеся на ноутбуке. Ноутбук в тот злополучный день супруг взял с собой в дорогу.

При себе у зятя были ноутбук и смартфон. Смарфтон отдали в больнице спустя несколько дней, сказав, что нашли случайно в сейфе, а ноутбук не найден до сих пор. На нём были абсолютно все семейные фотографии, дома не осталось ничего, -- рассказала журналистам TagilCity.ru свояченица погибшего в аварии мужчины.



По словам женщины, полиция расследует обстоятельства аварии, но о дальнейшей судьбе ноутбука с семейным фотоархивом пока ничего неизвестно. Потому женщина обращается ко всем, кто узнает компьютер, в надежде на то, что нашедший вернёт его вдове погибшего.



В полиции Нижнего Тагила подтвердили, что обстоятельства аварии расследуются.