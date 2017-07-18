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Новости Нижнего Тагила

Один погиб и один в коме: ДТП с участием мотоциклистов произошло в Екатеринбурге (ФОТО)

18 июля 2017, 09:30Добавить новость
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В столице Урала произошло смертельное ДТП с участием мотоциклистов. Один человек погиб, один – находится в коме.

Молодые мужчины на байке столкнулись с автомобилем, когда тот совершал поворот. Мотоциклисты превысили скорость и не справились с управлением, пишет ZNAK.

По предварительным данным, водитель мотоцикла госпитализирован в медучреждение с тяжелой травмой головы, его пассажир погиб сразу же. У него диагностирован перелом позвоночника в нескольких местах.

Водителем мотоцикла оказался молодой человек 1995 года рождения по имени Дмитрий, судя по документам, он житель Артемовского. Мотоцикл, на котором он передвигался и попал в ДТП, был приобретен им за сутки до трагедии. Известно, что это Yamaha FZ400 Fazer 1995 года выпуска. Его пассажиром оказался молодой человек 1997 года рождения по имени Даниил, также из Артемовского, -- рассказал официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.



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Фото: ZNAK

 
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Комментарии (1)
DeathSaler 18.07.2017 12:15:16 #
хрусты...
вроде и парни молодые. и пожалеть бы надо - но чото не жалеется. самовыпилились. хорошо, что кроме них другие люди не пострадали
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