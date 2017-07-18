Один погиб и один в коме: ДТП с участием мотоциклистов произошло в Екатеринбурге (ФОТО)

В столице Урала произошло смертельное ДТП с участием мотоциклистов. Один человек погиб, один – находится в коме.

Молодые мужчины на байке столкнулись с автомобилем, когда тот совершал поворот. Мотоциклисты превысили скорость и не справились с управлением, пишет ZNAK.





По предварительным данным, водитель мотоцикла госпитализирован в медучреждение с тяжелой травмой головы, его пассажир погиб сразу же. У него диагностирован перелом позвоночника в нескольких местах.





Водителем мотоцикла оказался молодой человек 1995 года рождения по имени Дмитрий, судя по документам, он житель Артемовского. Мотоцикл, на котором он передвигался и попал в ДТП, был приобретен им за сутки до трагедии. Известно, что это Yamaha FZ400 Fazer 1995 года выпуска. Его пассажиром оказался молодой человек 1997 года рождения по имени Даниил, также из Артемовского, -- рассказал официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.







Фото: ZNAK