Пенсионер из Висимо-Уткинска разыскивается нижнетагильской полицией

В Нижнем Тагиле разыскивается мужчина – Рыбаков Виктор Александрович 1954 г.р.

Разыскиваемый пропал без вести. Проживал в Висимо-Уткинске. Информация о пропаже мужчины поступила в полицию 10 июля. С заявлением обратились местные жители, обеспокоенные отсутствием соседа.





Полицейские выехали по месту проживания пропавшего. Провели опрос свидетелей. Было установлено, что мужчина пропал 15 июня – в день получения пенсии.





Приметы: Отсутствие практически всех зубов, отсутствие пальцев на ногах.





Был одет: Брюки камуфляжного зеленого цвета, олимпийка синего цвета с продольными полосами на рукавах темного цвета, сланцы черного цвета.



