Расследование уголовного дела по факту мошенничества с жилплощадью детдомовцев в Нижнем Тагиле завершено

Подозреваемый в преступлении пойман и до суда будет находиться под стражей.

Нижнетагильская полиция закончила расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении бывших детдомовцев. В совершении преступления подозревается неоднократно судимый мужчина 40 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что с марта 2014 года по июль 2015 года подозреваемый завладел имуществом на общую сумму в 4,5 миллиона рублей. Все четверо пострадавших являются бывшими воспитанниками детских домов.

Подозреваемый сам в прошлом детдомовец, что помогало ему легко войти в доверие к своим жертвам. Он обещал оказать помощь в приватизации жилья, также обменять их квартиры на меньшую жилплощадь, но с доплатой.

Сотрудники выяснили, что мужчина оформлял заверенные доверенности, которые позволяли ему действовать от имени своих жертв. После этих действий он получал жилплощадь и присваивал ее себе. Сами пострадавшие подписывали расписки о получении денег за продажу жилья. Однако сами деньги они не получали.

В июне прошлого года судом была избрана мера пресечения для подозреваемого – подписка о невыезде. Однако он ее проигнорировал и вскоре переехал. Мужчина сменил свои имя, фамилию и отчество. Но это не помогло ему скрыться – в конце прошлого года он был арестован в Республике Беларусь. В апреле этого года его доставили обратно в Нижний Тагил.

До суда мужчина будет находиться под стражей.