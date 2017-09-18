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Новости Нижнего Тагила

Девочка спасла 8 младших детей из пожара в детском лагере в Одессе

18 сентября 2017, 11:30Добавить новость
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Несмотря на ожоги, школьница спасла восьмерых детей из огня в детском лагере «Виктория» в Одессе. Девочка находится в реанимации.

Одна из старших девочек смогла вывести из горящего корпуса 8 детей младшего возраста. Напомним, в Одессе произошел пожар в детском лагере «Виктория». Погибли трое детей.

 

Екатерина Ной – участница хореографического ансамбля. Во время пожара она спасла из огня 8 детей из младшей группы. Возраст спасенных – от 8 до 10 лет.

 

Школьницу без сознания госпитализировали в больницу. Она получила ожоги верхних дыхательных путей и ног. Девочка находится в реанимации и постепенно идет на поправку, сейчас ее жизни ничего не угрожает, пишет газета Известия.

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