Девочка спасла 8 младших детей из пожара в детском лагере в Одессе

Несмотря на ожоги, школьница спасла восьмерых детей из огня в детском лагере «Виктория» в Одессе. Девочка находится в реанимации.

Одна из старших девочек смогла вывести из горящего корпуса 8 детей младшего возраста. Напомним, в Одессе произошел пожар в детском лагере «Виктория». Погибли трое детей.

Екатерина Ной – участница хореографического ансамбля. Во время пожара она спасла из огня 8 детей из младшей группы. Возраст спасенных – от 8 до 10 лет.

Школьницу без сознания госпитализировали в больницу. Она получила ожоги верхних дыхательных путей и ног. Девочка находится в реанимации и постепенно идет на поправку, сейчас ее жизни ничего не угрожает, пишет газета Известия.