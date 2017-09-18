Два салона сотовой связи ограблены в Екатеринбурге (ФОТО)

18 сентября в Екатеринбурге ограбили 2 салона сотовой связи - «Евросеть» и «Связной». Ведется розыск злоумышленников.
Сообщение об ограблении «Евросети» поступило в отдел полиции Екатеринбурга около 4 часов утра. Магазин находится на улице Сухоложская неподалеку от трамвайной остановки. Грабители сломали жалюзи на двери и проникли внутрь салона.
Чуть позже поступило сообщение о нападении на «Связной» по улице Техническая. Злоумышленники отогнули железные жалюзи и разбили стекло, чтобы попасть внутрь помещения.
Сейчас полицейскими устанавливается сумма ущерба, нанесенного салонам. Проводятся мероприятия по выяснению личности подозреваемых, пишет Е1.
Фото: Е1