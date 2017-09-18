Два жителя Нижнего Тагила утонули в Черноисточинском пруду

16 сентября два тагильчанина утонули в Черноисточинском пруду.

Четверо мужчин субботним утром отправилось на моторной лодке на один из островов пруда. Их целью был сбор клюквы.

Днем, в 14:30, один из мужчин позвонил домой и сообщил, что они уже собираются возвращаться. Но спустя несколько часов он так и не появился. Тогда родственники отправились к озеру для его поиска. Мужчину нашли, а также его товарища. Как оказалось, двое мужчин утонули.

Как пишет АН «Между строк», тагильчане не учли погодных условий. В итоге сильный ветер перевернул лодку с людьми. У мужчин не было спасательных жилетов.

Оставшиеся в живых тагильчане находятся в больнице. Спасатели ищут тела погибших. Однако из-за плохой погоды их пришлось приостановить. Известно, что утонувшим мужчинам было по 53 года.

Напомним, что похожий случай произошел 11 сентября, когда пьяные товарищи поплыли за выпивкой. Тогда также погибли двое тагильчан.