Мужчина приговорён к 16 годам тюрьмы за убийство в Свердловской области

40-летний гражданин одной из среднеазиатских республик признан виновным сразу по четырём статьям Уголовного кодекса: покушение на убийство беременной женщины, покушение на убийство малолетнего ребёнка, убийство и порча чужого имущества. Данные преступления были совершены на территории Екатеринбурга.



Как установило следствие, в конце мая 2016 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с двумя родственниками – племянником и его беременной женой. Стараясь избежать ссоры, племянник и его жена покинула квартиру пьяного родственника. Вслед уходящим мужчина бросил угрозу в том, что сожжёт их дом.



Обещанное на словах мужчина решил реализовать на деле. Он приобрёл горячее вещество и разлил его в подъезде дома, где проживали племянник и его супруга. Подперев предварительно дверь их квартиры, подсудимый поджёг разлитую жидкость и скрылся с места преступления. В момент поджога в квартире, помимо супругов находились два пожилых человека и малолетний ребёнок. Из пожара удалось спастись всем жильцам дома, кроме 51-летней женщины, которая жила по соседству с квартирой, которую подожгли.



Вина подсудимого полностью доказана в ходе судебного заседания, передаёт СУ СК России по Свердловской области. Мужчину приговорили к 16 годам заключения в колонии строго режима.