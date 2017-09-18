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Новости Нижнего Тагила

Мужчина умер после катания на карусели в парке отдыха Екатеринбурга

18 сентября 2017, 06:30Добавить новость
город,Екатеринбург,пенсионеры,полиция,проверка,Россия,Свердловская область,смерть,аттракционы
В столице Урала в минувшую субботу в парке аттракционов погиб мужчина. Это произошло в ЦПКиО им.Маяковского.

61-летний мужчина потерял сознание, когда катался на каруселях. Очевидцы рассказали, что скорая помощь к пострадавшему ехала порядка 40 минут.

Также отдыхающие рассказали, что в парке не оказалось ни медиков, ни аптечек, пишет Ura.ru. А дефибриллятор, который удалось найти, не сработал.

В СК РФ по региону по факту трагедии возбудили уголовное дело. Тело мужчины направили на судебную экспертизу.

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