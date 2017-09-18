Мужчина умер после катания на карусели в парке отдыха Екатеринбурга

В столице Урала в минувшую субботу в парке аттракционов погиб мужчина. Это произошло в ЦПКиО им.Маяковского.
61-летний мужчина потерял сознание, когда катался на каруселях. Очевидцы рассказали, что скорая помощь к пострадавшему ехала порядка 40 минут.
Также отдыхающие рассказали, что в парке не оказалось ни медиков, ни аптечек, пишет Ura.ru. А дефибриллятор, который удалось найти, не сработал.
В СК РФ по региону по факту трагедии возбудили уголовное дело. Тело мужчины направили на судебную экспертизу.