Пожилая пара погибла на дороге в Свердловской области: водителю стало плохо за рулем

Водителю 1941 г.р. стало плохо за рулем автомобиля, и он повернул на встречную полосу.

17 сентября на трассе недалеко от поселка Арти произошло смертельное ДТП. В аварии погибла пожилая пара.

Предполагается, что во время вождения пенсионеру 1941 г.р. стало плохо. Из-за этого он выехал на встречку. Там автомобиль пожилой пары столкнулся с грузовиком.

Спасатели и врачи скорой помощи выезжали на место аварии, но помочь пострадавшим уже не могли.

Все детали и причины ДТП в данный момент выясняются сотрудниками ГИБДД, сообщает E1.ru.