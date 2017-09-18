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Новости Нижнего Тагила

Пожилая пара погибла на дороге в Свердловской области: водителю стало плохо за рулем

18 сентября 2017, 15:30Добавить новость
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Водителю 1941 г.р. стало плохо за рулем автомобиля, и он повернул на встречную полосу.

17 сентября на трассе недалеко от поселка Арти произошло смертельное ДТП. В аварии погибла пожилая пара.

 

Предполагается, что во время вождения пенсионеру 1941 г.р. стало плохо. Из-за этого он выехал на встречку. Там автомобиль пожилой пары столкнулся с грузовиком.

 

Спасатели и врачи скорой помощи выезжали на место аварии, но помочь пострадавшим уже не могли.

 

Все детали и причины ДТП в данный момент выясняются сотрудниками ГИБДД, сообщает E1.ru.

 

 
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