Трое детей и женщина погибли при пожаре в Новгородской области

17 сентября в селе Поддорье под Новгородом загорелся одноэтажный многоквартирный дом. В пожаре погибли четыре человека, трое из них - дети.





Следственный комитет области установил, что при тушении пожара были обнаружены тела детей 13, 14 и 15 лет, а также тело женщины. Предположительно она была матерью погибших.





В настоящее время следователями проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии, сообщают РИА-Новости.