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Новости Нижнего Тагила

Трое детей и женщина погибли при пожаре в Новгородской области

18 сентября 2017, 10:30Добавить новость
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В селе в Новгородской области сгорел жилой дом. Погибли трое детей и женщина.

17 сентября в селе Поддорье под Новгородом загорелся одноэтажный многоквартирный дом. В пожаре погибли четыре человека, трое из них - дети.

Следственный комитет области установил, что при тушении пожара были обнаружены тела детей 13, 14 и 15 лет, а также тело женщины. Предположительно она была матерью погибших.

В настоящее время следователями проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии, сообщают РИА-Новости.

 
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