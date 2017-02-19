Пенсионерка из Серова обнаружила на могилах родственников захоронение неизвестного ей человека

Пенсионерка из Серова в начале февраля поехала на кладбище, чтобы навестить могилы родственников и обнаружила, что на месте захоронения членов ее семьи появилась новая могила.

Как пишет «Глобус», на могилах пенсионерка установила скамейку и ограду, сейчас их вырвали, бросили валяться неподалеку, а между захоронениями свекра и свекрови появилась новая могила.





Семья пенсионерки обратилась за разъяснениями к сотрудникам кладбища. Администрация погоста пояснила, что с захоронением все в порядке, там похоронен родственник семьи. Однако такого члена семьи потерпевшие не знают. Разбираться в ситуации сотрудники кладбища отказались, мотивировав тем, что человек все равно уже захоронен, и с этим ничего сделать нельзя, да и земля под могилами не оформлена под семейное захоронение.