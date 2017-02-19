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Новости Нижнего Тагила

64-летняя женщина и ее сын подозреваются в убийстве доставщицы пенсии в Екатеринбурге

19 февраля 2017, 09:00Добавить новость
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Сотрудники полиции в столице Урала по «горячим следам» установили подозреваемых в убийстве женщины-почтальона, которая разносила пенсии.

Напомним, днем 17 февраля жильцы одного из домов на Самоцветном бульваре сообщили в правоохранительные органы о страшной находке в подъезде своего дома. Убитой оказалась 61-летняя женщина, сотрудница отделения связи.

Полицейские задержали 64-летнюю екатеринбурженку и ее 30-летнего сына. Именно они, по сообщению пресс-службы МВД России, являются главными подозреваемыми. С места преступления, напомним, были украдены порядка 240 тысяч рублей. Расследование продолжается.

А в Волчанске некоторое время назад от руки своей молодой знакомой была погибла пожилая женщина. Непрошеная гостья зарубила пенсионерку топором из-за денег.

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