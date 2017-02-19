64-летняя женщина и ее сын подозреваются в убийстве доставщицы пенсии в Екатеринбурге

Напомним, днем 17 февраля жильцы одного из домов на Самоцветном бульваре сообщили в правоохранительные органы о страшной находке в подъезде своего дома. Убитой оказалась 61-летняя женщина, сотрудница отделения связи.



Полицейские задержали 64-летнюю екатеринбурженку и ее 30-летнего сына. Именно они, по сообщению пресс-службы МВД России, являются главными подозреваемыми. С места преступления, напомним, были украдены порядка 240 тысяч рублей. Расследование продолжается.



А в Волчанске некоторое время назад от руки своей молодой знакомой была погибла пожилая женщина. Непрошеная гостья зарубила пенсионерку топором из-за денег.