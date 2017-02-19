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Новости Нижнего Тагила

Похититель миллиона рублей в Нижнем Тагиле задержан: им оказался «потерпевший» инкассатор

19 февраля 2017, 16:20Добавить новость
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Инкассатор из Нижнего Тагила, у которого, как сообщалось ранее, было похищено более миллиона рублей, оказался организатором и исполнителем ограбления.

Правоохранители раскрыли преступление за сутки по «горячим следам». С самого начала следствия в показаниях инкассатора было много нестыковок. Как сообщал молодой человек, его ударили по голове со спины, однако травм, свидетельствующих об этом, у заявителя не обнаружено.

Как сообщает «РИА Новости», потерпевший в ходе беседы с оперативниками добровольно сознался в преступлении, пояснил, что заранее спланировал ограбление и осуществил его при участии коллеги. Оба мужчины задержаны. 

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