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Новости Нижнего Тагила

Подозреваемый в хищении 600 рублей тагильчанин может сесть в тюрьму на 10 лет за разбой с применением оружия

19 марта 2017, 14:40Добавить новость
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В Нижнем Тагиле задержан мужчина, похитивший деньги из павильона, торгующего хлебобулочными изделиями. 

18 марта в отделение полиции поступило заявление от продавца торговой точки, где продают хлеб. 44-летняя женщина заявила о том, что около 21 часа в магазин зашел мужчина и стал угрожать ей ножом, требуя у продавца отдать ему всю выручку.

Продавец отдала все деньги, которые были у нее в тот момент. Сумма составила 600 рублей. Мужчина забрал деньги и скрылся с места преступления.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изъяли с места ЧП следы пальцев рук и обуви, микроволокна. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот, по которому впоследствии был задержан подозреваемый.

Он был доставлен в дежурную часть и допрошен. Мужчина во всем признался и раскаялся. После установления личности подозреваемого стало известно, что подозреваемый был ранее судим за незаконную деятельность, связанную с наркотическими веществами, сообщает ГУ МВД Свердловской области. 

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой с применением оружия». Наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. 

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