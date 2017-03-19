Подозреваемый в хищении 600 рублей тагильчанин может сесть в тюрьму на 10 лет за разбой с применением оружия

В Нижнем Тагиле задержан мужчина, похитивший деньги из павильона, торгующего хлебобулочными изделиями.

18 марта в отделение полиции поступило заявление от продавца торговой точки, где продают хлеб. 44-летняя женщина заявила о том, что около 21 часа в магазин зашел мужчина и стал угрожать ей ножом, требуя у продавца отдать ему всю выручку.





Продавец отдала все деньги, которые были у нее в тот момент. Сумма составила 600 рублей. Мужчина забрал деньги и скрылся с места преступления.





На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изъяли с места ЧП следы пальцев рук и обуви, микроволокна. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот, по которому впоследствии был задержан подозреваемый.





Он был доставлен в дежурную часть и допрошен. Мужчина во всем признался и раскаялся. После установления личности подозреваемого стало известно, что подозреваемый был ранее судим за незаконную деятельность, связанную с наркотическими веществами, сообщает ГУ МВД Свердловской области.





По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой с применением оружия». Наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.