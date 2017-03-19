Пьяная автоледи устроила ДТП на трассе Нижний Тагил - Серов (ФОТО)

Сообщается, что 42-летняя женщина за рулем Lada Priora ехала на высокой скорости. Она лишь ускорилась, когда сотрудники дорожной полиции попытались остановить авто нарушителя. Поворачивая налево, в сторону аэропорта, автогонщица на скорости 140 не справилась с управлением и съехала в кювет, передает издание Глобус.



В результате ДТП автоледи была госпитализирована с перелом носа и правого предплечья. Помимо нарушительницы в автомобиле находилась 34-летняя пассажирка. Она получила сотрясение головного мозга. Известно, что обе не были пристегнуты ремнями безопасности.





Было установлено, что дамы ехали в магазин за спиртным, чтобы продолжить застолье с друзьями.





Фото: сайт Глобус

За свои 10 лет стажа вождения автолюбительница была однажды наказана за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас повторное нарушение может обернуться для нее уголовной ответственностью.