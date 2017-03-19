| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пьяная автоледи устроила ДТП на трассе Нижний Тагил - Серов (ФОТО)

19 марта 2017, 15:20Добавить новость
алкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,Нижний Тагил,полиция,происшествие,Свердловская область,транспорт,Екатеринбург - серов,автоледи
В минувшую субботу, 18 марта, на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов на 349 км произошло ДТП по вине пьяной автоледи.

Сообщается, что 42-летняя женщина за рулем Lada Priora ехала на высокой скорости. Она лишь ускорилась, когда сотрудники дорожной полиции попытались остановить авто нарушителя. Поворачивая налево, в сторону аэропорта, автогонщица на скорости 140 не справилась с управлением и съехала в кювет, передает издание Глобус.

В результате ДТП автоледи была госпитализирована с перелом носа и правого предплечья. Помимо нарушительницы в автомобиле находилась 34-летняя пассажирка. Она получила сотрясение головного мозга. Известно, что обе не были пристегнуты ремнями безопасности.

алкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,Нижний Тагил,полиция,происшествие,Свердловская область,транспорт,Екатеринбург - серов,автоледиалкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,Нижний Тагил,полиция,происшествие,Свердловская область,транспорт,Екатеринбург - серов,автоледи

 

Было установлено, что дамы ехали в магазин за спиртным, чтобы продолжить застолье с друзьями.

алкоголь,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,дтп,Екатеринбург,Нижний Тагил,полиция,происшествие,Свердловская область,транспорт,Екатеринбург - серов,автоледи
Фото: сайт Глобус

 

За свои 10 лет стажа вождения автолюбительница была однажды наказана за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас повторное нарушение может обернуться для нее уголовной ответственностью.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , , , , ,
В Нижнем Тагиле водитель «Форд Фокус» в состоянии алкогольного опьянения допустил столкновение с автобусом (ФОТО) 13 сентября 2016, 17:30 4
Автоледи на Hyundai совершила наезд на патрульный автомобиль ГИБДД в Свердловской области: пострадали 2 человека 23 ноября 2016, 15:30
Общественники Нижнего Тагила приняли участие в рейде «Безопасная дорога», проведенном полицией (ФОТО) 25 октября 2016, 10:15 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 39
Подписаться на новости