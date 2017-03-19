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Новости Нижнего Тагила

Спящий таксист чуть не погиб в машине: в Екатеринбурге сгорел автомобиль такси Lada Priora (ФОТО)

19 марта 2017, 11:15Добавить новость
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В Екатеринбурге сгорел автомобиль, принадлежащий компании, занимающейся извозом. 

19 марта в уральской столице произошел пожар, в котором согрела машина Lada Priora. В это время в салоне авто находился водитель: в это время он спал.

Почувствовав запах гари, мужчина проснулся, но выйти через дверь он не мог: от возгорания заклинило сигнализацию, и дверь оказалась заблокированной. В последний момент водителю удалось покинуть горящий автомобиль, выбравшись через окно.

Когда на место происшествия приехали по вызову пожарные, автомобиль практически полностью выгорел.

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Как сообщает Е1.RU, водитель после случившегося был в шоке. Он приехал в Екатеринбург на заработки, автомобиль он взял в компании работодателя в аренду. К тому же, он был не застрахован. Мужчина считает, что сейчас ему придется выплачивать причиненный материальный ущерб. 

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Фото: Е1.RU

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