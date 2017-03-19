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Новости Нижнего Тагила

Трое студентов спасли провалившегося под лёд рыбака в Екатеринбурге (ВИДЕО)

19 марта 2017, 09:00Добавить новость
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В столице Урала из реки Исеть накануне был спасен рыбак. Около полудня 18 марта он провалился под лед.

На помощь к человеку пришли трое молодых людей спортивного телосложения, пишет E1.ru. Как оказалось, они являются студентами из педколледжа. Также на место происшествия были вызваны спасатели. Однако спасательная операция завершилась еще до их приезда.

Прибывшие спасатели, погрузив мужчину в машину скорой помощи, направили пострадавшего в больницу. Очевидцы запечатлели происходящее на видео.

Видео с сайта E1.ru
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