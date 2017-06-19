31-летняя пассажирка мотоцикла из Нижнего Тагила погибла под колесами фуры из-за обгона на тюменской трассе (ФОТО, ВИДЕО)

Супруги из Нижнего Тагила на мотоцикле Honda возвращались с рок-фестиваля, проходившего в Тюмени. Мотоциклист, заехавший в промежуток между двумя фурами, пытался обогнать одну из них, но не справился с управлением на мокрой дороге и потерял равновесие. В это время женщина упала с мотоцикла и попала под колеса фуры.









От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП . Муж получил ссадину предплечья и незначительные ушибы. У молодой матери остался четырехлетний сын, сообщает «Влад Тайм.ru»

Видео: 72.ru

Даниил и Татьяна Чепелевы