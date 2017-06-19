Лабораторию по производству синтетических наркотиков организовала семья из Новоуральска (ФОТО)

Около года назад семейная пара из Новоуральска организовала получение химического реагента через интернет-магазин. Далее в близлежащих поселках они организовали лаборатории по изготовлению синтетического наркотического средства.





В соцсетях молодые люди находили курьеров для реализации полученного продукта в виде так называемых «закладок», за что платили им.





Сотрудники ФСБ организовали операцию по обнаружению и задержанию курьера, гражданки 46 лет. У нее были изъяты наркотики. Позже ими же был задержан распространитель, гражданин 33 лет, который оказал сопротивление при задержании.







Заключительным этапом оперативных мероприятий стало задержание семейной пары – организаторов производства и распространения наркотических средств. В ходе допроса супруги рассказали о двух схронах, в которых находились наркотики, упакованные в партии и готовые к сбыту.





Всего было изъято более 5 кг наркотических веществ. По всем случаям задержания были возбуждены уголовные дела, наказание по которым предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 15 лет.





Фото: Пресс-служба Управления ФСБ Свердловской области