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Новости Нижнего Тагила

Школьница из Каменска-Уральского едва не покончила с жизнью из-за ссоры с молодым человеком и обиды на мать

19 июня 2017, 08:30Добавить новость
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Накануне поздней ночью водитель-женщина на рейсовом автобусе Каменска-Уральского встретила юную девушку, идущую вдоль дороги, и остановилась, предложив помощь.

Женщина разглядела на предплечье пассажирки глубокие порезы. Водитель приняла решение передать девушку в руки сотрудников полиции.

Как выяснилось позже, 15-летняя местная жительница нанесла раны себе самостоятельно. Девушка поругалась со своим приятелем в соцсетях, а затем пришла к матери, чтобы поделиться своей ситуацией. Однако родительница не ответила словами поддержки. Школьница от обиды решила уйти из дома.

Беглянка отказалась, не смотря на доводы полицейских, идти домой, поэтому ее поместили в социально-реабилитационный центр, где с девушкой поработает психолог. Мать, к слову, к тому времени не подавала заявление о пропаже ребёнка, пишут Вечерние ведомости.

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