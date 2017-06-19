Школьница из Каменска-Уральского едва не покончила с жизнью из-за ссоры с молодым человеком и обиды на мать

Женщина разглядела на предплечье пассажирки глубокие порезы. Водитель приняла решение передать девушку в руки сотрудников полиции.



Как выяснилось позже, 15-летняя местная жительница нанесла раны себе самостоятельно. Девушка поругалась со своим приятелем в соцсетях, а затем пришла к матери, чтобы поделиться своей ситуацией. Однако родительница не ответила словами поддержки. Школьница от обиды решила уйти из дома.





Беглянка отказалась, не смотря на доводы полицейских, идти домой, поэтому ее поместили в социально-реабилитационный центр, где с девушкой поработает психолог. Мать, к слову, к тому времени не подавала заявление о пропаже ребёнка, пишут Вечерние ведомости.