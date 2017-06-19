Иномарка вылетела на рельсы у Лисьей горы: ДТП 18 июня остановило работу трамваев в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

18 июня в 18:00 на улице Береговая-Ударная

водитель «Опеля» не справился с управлением и вылетел на рельсы.

ДТП привело к остановке трамвайного движения в сторону ГГМ в Нижнем Тагиле.





Водитель иномарки не справился с управлением, скорее всего, из-за узкого поворота и плохих погодных условий. Да и погонять на данном участке любят, -- рассказал журналистам TagilCity.ru пассажир трамвая Игорь.

Если бы он налетел на бордюр, то, наверное, бы убился, -- отмечает очевидец Сергей.



ГИБДД Нижнего Тагила предупреждает водителей: на приближении к повороту необходимо снижать скорость автомобиля, а также выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и действующим дорожным знакам.