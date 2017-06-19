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Количество смертельных ДТП в России снизилось в 2017 году на 10%

19 июня 2017, 12:05Добавить новость
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По данным МВД России, общее количество ДТП с пострадавшими за первые пять месяцев 2017 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 10%.

Как считают специалисты, снижение показателя смертельных ДТП свидетельствует об улучшении ситуации с безопасностью на дорогах. Количество пострадавших в ДТП также снизилось – на 5%.

Минздрав РФ, в свою очередь, считает, что и показатель оперативности оказания медицинской помощи пострадавшим в аварии также улучшился. 94% бригад скорой помощи прибывали на место происшествия менее чем за 20 минут. В 2016 году обновился парк медицинского автотранспорта с высокой степенью износа: было выделено 2 154 новых автомобилей скорой помощи и 113 реанимобилей.

Но есть регионы, где смертность в ДТП не снизилась, а увеличилась. Это Дальневосточный и Уральский ФО, где этот показатель составил 16% и 4% соответственно.

Эксперты уверены, что в этих районах страны причиной является не качество дорог, а неудовлетворительная работа надзорных органов, сообщает газета «Известия»

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