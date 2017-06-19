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Новости Нижнего Тагила

Короткое замыкание из-за засора водостока на крыше произошло в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

19 июня 2017, 12:35Добавить новость
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Сильный дождь и засор водостока стали причинами затопления электрощита и последующего короткого замыкания в одном из домов на ул. Папанина в центре Нижнего Тагила. 

Сильный непрекращающийся дождь уже доставил немало проблем автомобилистам и пешеходам Нижнего Тагила. На ул. Папанина получилось так, что пострадали от дождя и те, кто остался дома.

В доме №5 на ул. Папанина из-за проникновения воды на лестничную клетку произошло короткое замыкание электрощита.

 

По щитку во время дождя вода потекла буквально ручьем. На 9-ом этаже произошло короткое замыкание. Дело в том, что на крыше не работают дождевые сливы, потому часть воды льется в подъезд. На моей памяти это уже не первый подобный случай, -- рассказал журналистам TagilCity.ru житель подъезда.

 

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В управляющей компании, обслуживающей дом, пообещали устранить причины и последствия произошедшего замыкания.

 

Жители подъезда очень поздно сообщили о том, что забита ливневка. Потому побежала вода и замкнула проводку на 9-ом этаже. Мы обнаружили, что неустановленные лица сорвали замок. Проникали на чердак. Они оставили после себя мусор, который забил горизонтальную трубу стока. Конечно, мы не снимаем с себя ответственности. Засор будет устранён. Кроме того, мы полностью поменяем автоматы, за свой счёт установим электросчётчики, -- пообещала директор управляющей компании «Смирана» - Ирина Смирнова. 

 

Нижний Тагил,ливень,дождь,крыша,вода,короткое замыкание,пожарные,электрощит,водосток,центр городаНижний Тагил,ливень,дождь,крыша,вода,короткое замыкание,пожарные,электрощит,водосток,центр города

Фото: прибывшие на вызов пожарные, 19 июня, 2017 г.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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