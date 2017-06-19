| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пассажир погиб, автомобиль в кювете: на трассе Екатеринбург-Серов серьезное ДТП (ФОТО)

19 июня 2017, 11:30Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,смерть
Смертельная дорожная авария произошла 19 июня на трассе Серов - Екатеринбург, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области. Также в редакцию обратились и автолюбители из Нижнего Тагила, ехавшие по данной автодороге.
На 323 км трассы Серов - Екатеринбург серьезное ДТП. Приехали пожарные и ГИБДД. Машина в кювете, в мясо, -- сообщил редакции житель Нижнего Тагила, ехавший мимо места аварии. 

Утром в понедельник 9 июня мужчина 35 лет ехал за рулем «Мицубиси лансер», его путь проходил со стороны Серова в сторону Екатеринбурга. По официальным данным, мужчина-водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части за пределы дороги. 
авария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,смерть

В результате этой аварии пассажир красной иномарки - женщина 50 лет - погибла на месте происшествия. 

В момент ДТП водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. Женщина-пассажир находилась на переднем пассажирском сидении. Состояние опьянения у водителя не установлено, -- рассказали TagilCity.ru в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

авария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,смертьавария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,смертьавария,авто,автопроисшествия,ГАИ,ГИБДД,дорога,дтп,Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,смерть
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , , ,
Nissan Almera на летней резине врезался в Renault Sandero под Екатеринбургом: погибли 2 пассажира (ФОТО) 28 ноября 2016, 19:30 2
На трассе Екатеринбург-Курган прапорщик ППС совершил ДТП на грузовике: 4 человека погибло, 2 находятся в больнице (ФОТО) 29 сентября 2016, 16:15
Иномарка на большой скорости влетела в бетонное ограждение под Екатеринбургом: водитель погиб (ФОТО) 11 июня, 11:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 228
Подписаться на новости